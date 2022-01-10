1 kişiyi öldüren EGO şoföründe amfetamin tespit edildi

Ankara'da 22 Aralık 2021'de 1 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO
otobüsünün sürücüsü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kanında sentetik uyarıcı amfetamin tespit edildi.
EGO Genel Müdürlüğüne
ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş Yolu'ndan Yenikent istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi yaşamını yitirirken 29 kişi yaralanmıştı.
UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ
Geçtiğimiz aylarda Sincan'ın Yenikent semtinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı 503 hat numaralı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan amfetamin olduğu ortaya çıktı.
SÜRÜCÜ BELGESİ SÜRESİ DOLMUŞ
Soruşturma kapsamında otobüs şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu ve belgenin yenilenmediği tespit edildi.
Kamera kayıtlarında ise şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki görüntülerde yer aldı. Hakkında uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma suçundan da soruşturma başlatılan şüphelinin, söz konusu maddenin kullandığı bir ilaçtan dolayı kanına karıştığını söylediği öğrenildi.