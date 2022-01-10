AK Parti 650 kilometre raylı sistem ağı teslim etti! İBB yönetimi tek tek hatları hafriyatla kapatmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda, Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetimi tarafından Sancaktepe'de devam eden metro inşaatını kumla doldurmasını meclis gündemine taşıdı.



'AK PARTİ BİTMEK ÜZERE OLAN 300 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTI BIRAKTI'



Özdemir yaptığı konuşmada, "Kent içi Ulaşım Sistemleri, New York, Paris, Londra gibi dünya metropollerinde bundan bir asırdan fazla süre önce yani 1900'lü yılların başlarında Raylı Sistemi Merkeze alacak şekilde kurgulanmış ve tüm altyapısı ve üst yapısıyla tamamlanmıştır. İstanbul'umuz ise kendine eşdeğer bu metropollerin 100 yıl gerisinde kalarak AK Parti dönemine dek raylı sistemlerde gerekli ilerlemeyi kat edememiştir.



Şehrimizde 2004 yılında 44 km Raylı Sistemler Hattı bulunurken, AK Parti'nin hem hükümeti devralması hem de yerelde AK Parti belediyeciliğinin görevi devralmasıyla, ilk olarak 2004-2010 arası 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı ve akabinde Ulaşım Ana Planıyla Raylı Sistemleri merkeze alacak şekilde kurgulanmış ve şehrin asırlık ulaşım altyapısı tamamlanmıştır.



Bir taraftan bu altyapı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da mecvut hatların uzatılması ihmal edilmemiş ve 2004-2010 yılları arasında mevcut hat uzunluğu yüzde 50 artırılarak 66 kilometreye çıkarılmıştır.



2010 yılından sonra ise İstanbul Raylı Sistemler açısından adeta altın çağını yaşamış, 2019 seçimlerine kadar var olan 66 kilometrelik hat uzunluğu 'tamamlanmış', 'bitmek üzere olan' ve 'devam eden' hatların ilerleme oranlarıyla birlikte 300 kilometreye ulaşmıştır. Bir taraftan Sahada 'Raylı Sistem' çalışmaları devam ederken diğer taraftan da yeni yapılacak olan Raylı sistemlerin Planlamaları, etüd projeleri, uygulama projeleri, kamulaştırma çalışmaları devam etmiştir" dedi.



'650 KİLOMETRELİK PROJELENDİRİLMİŞ METRO HATTINI CHP'YE DEVRETTİK'



2019'da AK Parti tarafından devredilen İBB'nin 650 kilometrelik devam eden ve projelendirilmiş metro ağı teslim edildiğini belirten Özdemir, "2019'da görevi devrettiğimizde yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir uzunluğu yeni yönetime devrettik. Görevi devralan yeni yönetim ise ilk iş olarak Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattı ile 3'üncü Havalimanı Halkalı Hattını birbirine bağlamak gibi çok kritik öneme sahip olan, aynı zamanda da Yeni yapılan Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin de ulaşımını sağlayan Başakşehir – Kayaşehir Metro hattının yapımını iptal ederek başladı. Metrolardaki İBB adına yaşanan "Altın Çağın" söneceğinin habercisi olan bu uygulama ile yeni dönemin ulaşım açısından nereye evrileceğini hep birlikte görmüş olduk" diye konuştu.



'BÜYÜK HAYAL KIRIKLILIĞI YAŞATTINIZ'



Özdemir konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Geçtiğimiz 2.5 yıllık süreç içinde de "Sanki kendiniz başlatmışsınız gibi" lanse ettiğiniz ama aslında AK Parti döneminde projelendirilmiş, ihalesi yapılmış ve yapımına başlanmış 10 hattın döneminizdeki ilerleme oranlarına baktığımızda 'Büyük atılım' değil, size güvenip oy verenlere 'Büyük hayal kırıklığı' yaşattığınız açıkça görülmektedir.



Bu büyük hayal kırıklığının bir tanesini de aynı Başakşehir'de olduğu gibi Sancaktepe ilçemizde de ikamet eden vatandaşlarımıza yaşattınız.

Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli hattının bir parçası olan, Sayın Başkanın da 'Kılçık' diye de ifade ettiği ve ihalesi de dış borçlanmaya göre değil 'öz kaynakla' yapılacak şekilde düzenlenmiş olan Yenidoğan Hastane Metro hattı da bu basiretsiz yönetimden nasibini almıştır.

Bugüne kadar meclisimize 1 tane dahi metro planı getiremeyen İBB yönetimi, var olan, ihalesi yapılmış ve yapımına başlanmış Yenidoğan-Hastane metro hattına toprak ve moloz doldurarak hem toplumumuza CHP yönetiminin anlayışını yeniden hatırlatmış hem de CHP yönetimiyle hiç tanışmamış olan yeni nesile de tanışma partisi düzenlemekten geri kalmamıştır."



'METROLARI KAPATMADAKİ ANA MOTİVASYONUNUZ NEDİR?'



Özdemir hafriyat dökülerek kapatılan metro hattına ilişkin ise şu soruları sordu: Yapımı Yenidoğan, Taşdelen ve Sarıgazi bölgesinde bulunan yoğun nüfusa hizmet edecek olan ve ilerleyen dönemde devamlılığı da olacak şekilde tasarlanan bu hattın iptalindeki ana motivasyon kaynağınız nedir?

*Bu hattın yapılan imalatına moloz doldurarak 16 milyon İstanbullunun cebinden kaç milyon Türk Lirasının çöpe atılmasına sebep oldunuz?

*Fazilet Durağı yalanı mahkeme kararıyla tescillenen İBB Sözcünüzün Metro hattı şaftını 'Metro hattı değil, yıllar önce kazılmış bir çukur' gibi akla, bilime ve kamu ciddiyetine uzak benzetmelerle ifade etmesi var olan yönetim körlüğünüzün bir temsili midir? Yoksa kendisinin şahsi düşünceleri midir?