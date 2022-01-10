Son dakika haberi: HDP milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi Bakanlığa gönderildi

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

Öte yandan sekizi HDP'li milletvekillerine ait olmak üzere toplam 10 dokunulmazlık fezlekesi de bakanlığa gönderildi.

MUSTAFA ŞENTOP AÇIKLAMIŞTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Semra Güzel'in dokunulmazlığı ile ilgili gelen soruya: "Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." yanıtını vermişti.

TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı