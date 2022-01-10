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Giriş Tarihi: 10.1.2022 13:58 Son Güncelleme: 10.1.2022 14:19

TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı

DHA
TBMM Başkanı Şentop’tan tepki: HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör kamplarında teröristle fotoğrafı olan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili, "Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile sevgili olan HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in sevgili olduğu ve terör kamplarında samimi fotoğraflarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

"YARGILAMANIN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop teröristle fotoğrafı olan HDP'li Semra Güzel ile ilgili, "Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
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