TBMM Başkanı Şentop’tan tepki: HDP’li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile sevgili olan HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in sevgili olduğu ve terör kamplarında samimi fotoğraflarına tepkiler gelmeye devam ediyor.



"YARGILAMANIN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKİR"



TBMM Başkanı Mustafa Şentop teröristle fotoğrafı olan HDP'li Semra Güzel ile ilgili, "Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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