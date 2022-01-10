SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaretten hakim karşısına çıktı! Kendisini böyle savundu...

"SÖZLERİMİN MUHATABI İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DUR"

İmamoğlu duruşmadaki savunmasında, YSK üyelerine hakaret etmesinin sözkonusu olamayacağını söyledi. İmamoğlu, 'Ahmak' kelimesini Bakan Soylu'ya yönelik sarf ettiğini öne sürdü. İmamoğlu, "Bana sorulan bir soru üzerine cevap hakkımı kullandım. Muhattabı da İçişleri Bakanıdır." dedi. İmamoğlu, Soylu'nun da kendisine aynı şekilde hakaret ettiğini söyledi.

İmamoğlu ısrar ile sözlerini İçişleri Bakanı'na yönelik sarf ettiğini, YSK üyelerine herhangi bir kastının olmadığını vurguladı.