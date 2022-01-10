SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaretten hakim karşısına çıktı! Kendisini böyle savundu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İLK CELSEDE MAZERET SUNMUŞTU
Davanın 9 Kasım 2021 tarihindeki ilk celsesine sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken sanık avukatı mazeret sunarak 'Müveklilim yapmış olduğu belediye başkanlığı görevi nedeniyle program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı' şeklinde konuşmuştu.
ARA DURUŞMADA İFADE VERDİ
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ara duruşması bugün görüldü. Sanık Ekrem İmamoğlu, ifade vermek amacıyla saat 11.00 sıralarında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek ara duruşmaya katıldı. İmamoğlu, duruşmada ifade vererek savunma yaptı. İmamoğlu, görevini yapmaya çalışan SABAH Muhabirlerinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
"SÖZLERİMİN MUHATABI İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DUR"
İmamoğlu duruşmadaki savunmasında, YSK üyelerine hakaret etmesinin sözkonusu olamayacağını söyledi. İmamoğlu, 'Ahmak' kelimesini Bakan Soylu'ya yönelik sarf ettiğini öne sürdü. İmamoğlu, "Bana sorulan bir soru üzerine cevap hakkımı kullandım. Muhattabı da İçişleri Bakanıdır." dedi. İmamoğlu, Soylu'nun da kendisine aynı şekilde hakaret ettiğini söyledi.
İmamoğlu ısrar ile sözlerini İçişleri Bakanı'na yönelik sarf ettiğini, YSK üyelerine herhangi bir kastının olmadığını vurguladı.
DAVA ERTELENDİ
Duruşma sonu mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun şikayete tabii olmadığı ve yargılamanın geldiği aşama gözetilerek müştekilerin dinlenmesindem vazgeçilmesine, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasının kabulüne ve mütalaa sunulması için dosyanın tebliğine karar verdi.
İMAMOĞLU DAHA ÖNCE DE ORDU VALİSİ'NE HAKARET ETMİŞ, DAHA SONRA İNKAR ETMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi Ordu'ya yaptığı ziyaret sırasında havalimanında Ordu Valisi'ne hakaret etmişti. İmamoğlu, VİP kapısından alınmamasına tepki göstererek, Vali Seddar Yavuz'a, 'İt' demişti. İmamoğlu, milyonların izlediği görüntüleri inkar ederek, "Ben it demedim, 'Basit' dedim" demişti.
Ekrem İmamoğlu ve yanındakilerin Ordu Valisi'ne hakaret ettiği ve görevli polislerin tartaklandığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı!