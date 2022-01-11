Son dakika: 11 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

8 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 66 bin 237 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 oldu. Bir günde toplam 418 bin 264 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 34 bin 592 olarak kaydedildi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,97, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,57 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 86 bin 572, 2'nci dozda 51 milyon 872 bin 868 ve 3'üncü dozda 21 milyon 415 bin 654 olmak üzere toplam 135 milyon 997 bin 933 aşı uygulandı.

'BULAŞMA KABİLİYETİ YÜKSEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun!" dedi.