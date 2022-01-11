Son dakika: 11 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 11 Ocak tarihine ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...