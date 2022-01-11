Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem | Video
Deprem, yerin 14.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Palu (Elazig)
Tarih-Saat : 12.01.2022, 00:34:43 TSİ
Enlem : 38.7105 N
Boylam : 39.9450 E
Derinlik : 14.21 km
Detay : https://t.co/zNCO1dDvgv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi