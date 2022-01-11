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Giriş Tarihi: 12.1.2022 00:43 Son Güncelleme: 12.1.2022 00:51

Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

Deprem, yerin 14.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
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