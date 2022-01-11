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Giriş Tarihi: 11.1.2022 10:52 Son Güncelleme: 11.1.2022 11:19

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor dünyasını yıkan haber...

DHA
SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor dünyasını yıkan haber...

Son dakika haberi: Konyaspor takımında forma giyen defans oyuncusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. 28 yaşındaki başarılı oyuncunun sabah saat 09.00 sıralarında Ankara'da trafik kazası geçirdiği belirtildi. Ahmet Çalık, daha önce Galatasaray forması da giymişti. Çalık, bu sezon 18 maçta sahaya çıkmıştı. İşte spor dünyasını yıkan son dakika haberinin ayrıntıları...

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık bu sabah Ankara Gölbaşı'nda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çalık'ın otomobili kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Ahmet Çalık'ın araçta yalnız olduğu belirlendi. Başarılı oyuncu bu sezon 18 maçta takımının formasını terletmişti.

SON DAKİKA: AHMET ÇALIK TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık kazada öldü! Olay yerinden ilk görüntüler...

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise bedelsiz olarak Konyaspor'un yolunu tuttu.

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SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor dünyasını yıkan haber...
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