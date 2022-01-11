Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık bu sabah Ankara Gölbaşı'nda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çalık'ın otomobili kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Ahmet Çalık'ın araçta yalnız olduğu belirlendi. Başarılı oyuncu bu sezon 18 maçta takımının formasını terletmişti.
SON DAKİKA: AHMET ÇALIK TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık kazada öldü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise bedelsiz olarak Konyaspor'un yolunu tuttu.