THY’nin tahliye seferi İstanbul’a indi

Uçuş için gerekli izinlerin alınmasının ardından tahliye seferi için İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan ve Türk Hava Yolları uçağı Türkiye saatiyle bugün saat 06.00 sıralarında Almatı Havalimanı'na iniş yaptı

Üçü bebek 167 yolcusuyla Kazakistan'dan kalkış yapan TK 6903 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi uçak saat 16.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Tahliye seferi ile birlikte ülkeye giderek operasyonu takip eden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın da içinde bulunduğu uçakta THY, ACT ve MNG Havayolları uçuş ekipleri ile birlikte Azerbaycan merkezli özel kargo havayolu şirketi Silk Way Airlines çalışanları ile Türk vatandaşları da yer alıyor