Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Konuşmama, Şanlıurfa sınırında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum.

Nerede aklınıza bir terör bölgesi geliyor ise bizler Mehmetçik ile, polis ile, korucularımız ile var olmaya devam edeceğiz.

Milli Futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu süreçte bizim ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlamak hem geçmişi hem de küresel gelişmeleri yakından bilmek gerekiyor.

Türkiye'nin Osmanlı döneminde başlayan ve Cumhuriyetin ilk döneminde de süren sanayileşme hamlesinin önünün nasıl kesildiğini hatılayın. Türkiye'yi köksüz bir ağaç gibi kurutmaya çalışanların ayak oyunlarını hatırlayın.

Türkiye'de hangi dönemde her kim ülkenin makus talihini değiştirmek için adım atmış ise başına gelmeyen kalmamıştır. Menderes'in akıbeti dar ağacında nihayete ermiş, Erbakan'ın Özal'ın önleri darbelerle kesilmiş. AK Parti'nin yılları bu habis zihniyet ile mücadele ile geçmiştir. Biz yaşadıklarımızı unutursak diğer insanlar elbette unutur.

Ülkemizinm uluslararası alanda nasıl kuralsız, ahlaksız tuzaklara tecrit edilmeye çalışıldığını unutmadık.

Siyasi ve sosyal kaos denemelerini, PKK'dan DEAŞ'a kadar tüm terör örgütleri kullanılarak şehirleirmize ve sınırlarımıza dayatılan saldırıları birer birer bertaraf ettik. Biz milletimiz ile istiklalimize sarıldıkça, teslim olmadıkça, saldırıların cephesi daha da genişledi.

Savunma sanayii ürünlerinde ve çeşitli ticaret ürünlerinde ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo başka bir boyuta ulaşmıştır. Bu süreçte de önlemlerimizi alarak, mücadele saflarını sıklaştırdık. Serbest piyasa ekonomisi kurallarına uymayan bu tabloyu düzeltmeye başlarken koronavirüs salgını ortaya çıktı.

Türkiye koronavirüs sürecinde süratli ve etkin bir şekilde kendini korumaya almıştır. İmalatı ve istihdamı ayakta tutmayı esas alan yönetimimiz ile salgın döneminde son derece başarılı bir yönetim sergiledik.

Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans krizi ile bozulmuş dengelerini daha sert şekilde altüst etmiştir. Enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere EMTIA fiyatlarının yükselmesi ile gelişmiş ülkeler 5 katı, 7 katına çıkan enflasyonlar ile karşı karşıya kalmıştır. Tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaştılar. Ülkemizde de enflasyon sorunu elbette vardır. Türkiye döviz sorunu gibi can yakıcı bi sorunla da boğuşmuştur. Enflasyonda da döviz kurunda da olduğu gibi ülkemizin gerçekleri ile uyuşmayan bir şişkinlik olduğu açıktır. Bu enflasyondaki bu şişkinliği aşacağız.

Ülkemizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon durumuna göre Temmuz ayında çalışanlarımızın maaş durumlarını yeniden gözden geçireceğiz.