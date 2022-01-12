Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, bnümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan Hürjet için seri üretim kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
HÜRJET İÇİN SERİ ÜRETİM KARARI
"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır.
Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır.
Son dakika: Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi: Hürjet için seri üretim kararı alındı | Video
TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU
Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE'nin önemine dikkat çekilmiş, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulanmıştır.