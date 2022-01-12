Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır.

Son dakika: Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi: Hürjet için seri üretim kararı alındı | Video

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE'nin önemine dikkat çekilmiş, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulanmıştır.