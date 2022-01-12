Video Haber Son dakika: Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi: Hürjet için seri üretim kararı alındı | Video
Son dakika: Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi: Hürjet için seri üretim kararı alındı | Video

Son dakika: Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi: Hürjet için seri üretim kararı alındı | Video

12.01.2022 | 18:18

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Son dakika haberleri: Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan Hürjet için seri üretim kararı alındı." denildi.

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