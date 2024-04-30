Son dakika: Başkan Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapıların Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalıştığını belirten Başkan Erdoğan, "1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar alanı oluşturulmamalıdır." dedi.
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