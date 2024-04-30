11 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan 33" Operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan-33" Operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu belirtti.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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