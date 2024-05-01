İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri… 42 bin polis görev başında
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugün, il genelinde 42 bin 434 polis görev alırken kutlamaların izin verilmesi Taksim Meydanı'na çıkan tüm yol ve güzergahlar kapatıldı.
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