Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir TIR dolusu gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve nargile tütünü ele geçirdi.
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