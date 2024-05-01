6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Haber Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi

30.04.2024 | 23:03

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir TIR dolusu gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve nargile tütünü ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas’ta yıldırım düşen evde hasar oluştu 00:27
Sivas'ta yıldırım düşen evde hasar oluştu 30.04.2024 | 23:03
Kocaeli’de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi 00:33
Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi 30.04.2024 | 23:03
Eskort kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü: Çok konuşulan olayda, o anların görüntüsü ortaya çıktı! 00:35
Eskort kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü: Çok konuşulan olayda, o anların görüntüsü ortaya çıktı! 30.04.2024 | 20:06
Son dakika: Başkan Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum 24:47
Son dakika: Başkan Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum 30.04.2024 | 20:05
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze birinci gündemimiz 35:23
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze birinci gündemimiz 30.04.2024 | 17:52
11 ilde gerçekleştirilen Bozdoğan 33 Operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video 02:22
11 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan 33" Operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2024 | 14:04
Devlet Bahçeli: PKK Irak’tan sökülüp atılacak: Başkan Erdoğan’ın ziyareti önemli | Video 43:18
Devlet Bahçeli: PKK Irak'tan sökülüp atılacak: Başkan Erdoğan'ın ziyareti önemli | Video 30.04.2024 | 11:24
“Mahzen-32” operasyonunda yakalanan 27 şüphelinin tamamı tutuklandı | Video 07:05
“Mahzen-32” operasyonunda yakalanan 27 şüphelinin tamamı tutuklandı | Video 30.04.2024 | 08:54
Konya’da yağmur etkili oluyor: Yolda oluşan sel nedeniyle otobüsler gitmekle zorlandı 00:21
Konya’da yağmur etkili oluyor: Yolda oluşan sel nedeniyle otobüsler gitmekle zorlandı 29.04.2024 | 22:34
Gebze’de can pazarı! 10 metreden uçan araçta 5 yaralı 01:13
Gebze'de can pazarı! 10 metreden uçan araçta 5 yaralı 29.04.2024 | 18:42
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu | Video 14:23
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu | Video 29.04.2024 | 16:45
MİT’ten Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! 15 terörist öldürüldü | Video 04:49
MİT’ten Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! 15 terörist öldürüldü | Video 29.04.2024 | 14:52
Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ bombacısı eylem hazırlığındayken yakalandı! | Video 00:26
Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ bombacısı eylem hazırlığındayken yakalandı! | Video 29.04.2024 | 14:25
Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü | Video 00:26
Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü | Video 29.04.2024 | 12:07
Ekrem İmamoğlu Hamas’a ’terör örgütü’ dedi: İsrail’de manşet oldu! | VİDEOHABER 01:34
Ekrem İmamoğlu Hamas'a 'terör örgütü' dedi: İsrail'de manşet oldu! | VİDEOHABER 29.04.2024 | 11:57
“Mahzen-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 01:13
“Mahzen-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 29.04.2024 | 08:40
MSB açıkladı! 3 PKK’lı terörist etkisiz | Video 00:17
MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz | Video 28.04.2024 | 11:13
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı” | Video 00:27
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı” | Video 28.04.2024 | 08:37
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 05:27
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 27.04.2024 | 16:52
Salih Tuna | Gerçek başkan kim? 04:06
Salih Tuna | Gerçek başkan kim? 27.04.2024 | 16:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA