Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Bölgeye ekipler gönderildi
Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi. Helikopterin sert iniş yaptığı ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edildi. Fars Haber Ajansı ise yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu. Öte yandan İran İçişleri Bakanı, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
02:36
00:19
42:43
11:32
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle Anıtkabir'de | Video 19.05.2024 | 10:26
02:11
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı | Video 19.05.2024 | 08:30
05:27
Mahmut Övür | Kobani'yi seçen akıl 18.05.2024 | 16:09
04:41
Melih Altınok | Darbeci darbecidir 18.05.2024 | 16:07
04:35
Okan Müderrisoğlu | Yeni dünyanın tehditleri karşısında Türkiye!.. 18.05.2024 | 16:04
03:45
Salih Tuna | Güzel şeyler oluyor 18.05.2024 | 16:02
30:16
MHP Lideri Bahçeli: "Kumpasçılarla işimiz olmaz" | Video 18.05.2024 | 13:49
01:30
Bahçeli, Kızılcahamam’da Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti | Video 18.05.2024 | 11:13
01:12
00:15
Şanlıurfa’da ormanlık alanda yangın çıktı 17.05.2024 | 23:44
00:31
Bingöl polisi’nden hırsızlık şebekesine darbe: 7 çalıntı araç kurtarıldı 17.05.2024 | 23:02
00:18
Muğla'da Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri mezuniyet sevincini yaşadı 17.05.2024 | 18:49
04:15
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru! 17.05.2024 | 18:24
01:35
Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı 17.05.2024 | 18:16
25:42
Başkan Erdoğan, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu | Video 17.05.2024 | 15:39