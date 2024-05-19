Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle Anıtkabir'de | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Anıtkabir'de gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı. 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.