İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde olduğu helikopter kazasından yeni görüntüler!
Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirdiği ve sert iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken kaza bölgesinde yoğun sisin etkili olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor. Reisi'nin içinde olduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu belirtildi. Uluslararası ajansların İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre bölgeden gelen bilgiler endişe verici ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayati tehlikesi bulunuyor. İşte Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin son bilgiler...
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