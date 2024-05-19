Abdullah Öztürk'ten Başkan Erdoğan'a: "Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Gençlik Buluşmasına katıldı. Başkan Erdoğan ile Paralimpik Milli sporcu Abdullah Öztürk arasında geçen konuşma tüm salonu kahkahaya boğdu. Başkan Erdoğan'ın "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masa tenisinde bir beni yenemedi. Ama tüm dünyayı yendi" sözleri üzerine Abdullah Öztürk "Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim." ifadelerini kullandı.