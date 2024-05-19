Başkan Erdoğan gençlerle buluştu: "Türkiye'nin en büyük umudu sizlersiniz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen Gençlik Buluşmasına katıldı. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle yad eden Başkan Erdoğan “Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri daima gençlerdi. Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin en büyük umudu sizlersiniz” ifadelerini kullandı.