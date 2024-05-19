Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı | Video
Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı | Video 19.05.2024 | 08:30
05:27
Mahmut Övür | Kobani'yi seçen akıl 18.05.2024 | 16:09
04:41
Melih Altınok | Darbeci darbecidir 18.05.2024 | 16:07
04:35
Okan Müderrisoğlu | Yeni dünyanın tehditleri karşısında Türkiye!.. 18.05.2024 | 16:04
03:45
Salih Tuna | Güzel şeyler oluyor 18.05.2024 | 16:02
30:16
MHP Lideri Bahçeli: "Kumpasçılarla işimiz olmaz" | Video 18.05.2024 | 13:49
01:30
Bahçeli, Kızılcahamam’da Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti | Video 18.05.2024 | 11:13
01:12
00:15
Şanlıurfa’da ormanlık alanda yangın çıktı 17.05.2024 | 23:44
00:31
Bingöl polisi’nden hırsızlık şebekesine darbe: 7 çalıntı araç kurtarıldı 17.05.2024 | 23:02
00:18
Muğla'da Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri mezuniyet sevincini yaşadı 17.05.2024 | 18:49
04:15
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru! 17.05.2024 | 18:24
01:35
Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı 17.05.2024 | 18:16
25:42
Başkan Erdoğan, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu | Video 17.05.2024 | 15:39
01:41
01:32
SON DAKİKA | Tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de 17.05.2024 | 00:38
04:25
SON DAKİKA! 28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı 17.05.2024 | 00:40
02:05
Kırşehir’de engelli gençlerin askerlik heyecanı 16.05.2024 | 22:42
00:44
Yoldan çıkan TIR kaza yaptı! 16.05.2024 | 22:33
00:36
Bahar Kaban’ı sokak ortasında katletti: Cinayet sonrası kan donduran mesaj! 16.05.2024 | 21:20