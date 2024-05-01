Sivas'ta yıldırım düşen evde hasar oluştu
Sivas’ın Gemerek ilçesinde sağanak yağışla birlikte yıldırım düşen Erdal Genç'e ait evde hasar oluştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Sivas'ta yıldırım düşen evde hasar oluştu 30.04.2024 | 23:03
00:33
Kocaeli'de TIR dolusu kaçak tütün ele geçirildi 30.04.2024 | 23:03
00:35
24:47
Son dakika: Başkan Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum 30.04.2024 | 20:05
35:23
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze birinci gündemimiz 30.04.2024 | 17:52
02:22
43:18
07:05
“Mahzen-32” operasyonunda yakalanan 27 şüphelinin tamamı tutuklandı | Video 30.04.2024 | 08:54
00:21
01:13
Gebze'de can pazarı! 10 metreden uçan araçta 5 yaralı 29.04.2024 | 18:42
14:23
04:49
MİT’ten Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! 15 terörist öldürüldü | Video 29.04.2024 | 14:52
00:26
00:26
Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü | Video 29.04.2024 | 12:07
01:34
01:13
00:17
MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz | Video 28.04.2024 | 11:13
00:27
05:27
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 27.04.2024 | 16:52
04:06
Salih Tuna | Gerçek başkan kim? 27.04.2024 | 16:50