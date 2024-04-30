SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze birinci gündemimiz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Gazze'deki durumun birinci gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirten Ömer Çelik, "Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramıyor. Bütün bunlara rağmen küresel vicdan ayakta. Halklar Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor." dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'a yönelik sözlerini değerlendiren Çelik, "Yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirilmesi tamamen yanlıştır." dedi.