Başakşehir Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Köpekler yol kenarında oynarken, yoldan geçmekte olan bir cip sürücüsü aniden direksiyonu çevirerek köpeklerin üzerine sürdü. Cipin altında kalan bir köpek acı içinde kıvranarak hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye izlemişti! Köpeği ezen kadın, görüntülere rağmen suçu köpeğe attı | Video

SİTEDE GÖZALTINA ALINDI



Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından infial oluşurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntüleri üzerinden yapılan incelemede cipi Katarlı öğrenci Abdullah Hilal M'nin kullandığı belirlendi. Abdullah Hilal M. oturduğu Başakşehir'deki siteye düzenlenen operasyonla yakalandı.



KÖPEĞE İFTİRA ATTI



Abdullah Hilal M., emniyetteki ifadesinde, görüntülere rağmen "Ben köpekleri görmedim önüme atladı. Çarptığımı farkedince korkup kaçtım" diyerek, öldürdüğü köpeğe iftira attığı ortaya çıktı. Abdullan Hilal M., çıkarıldığı adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasaklı adli kontrol kararıyla serbest kaldı.