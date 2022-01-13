Tüm Türkiye izlemişti! Köpeği ezen kadın, görüntülere rağmen suçu köpeğe attı | Video

İstanbul Başakşehir’de cipini yol kenarında oynayan köpeklerin üzerine sürüp birini ezerek ölümüne neden olan şüpheli Abdullah Hilal M. Çevre Doğa ve Hayvanları koruma büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde görüntülere rağmen, “Köpeği görmedim, önüme atladı” diyerek iftira attığı ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Abdullah Hilal M.’ye 2 bin lira da idari para cezası kesildi.

Başakşehir Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Köpekler yol kenarında oynarken, yoldan geçmekte olan bir cip sürücüsü aniden direksiyonu çevirerek köpeklerin üzerine sürdü. Cipin altında kalan bir köpek acı içinde kıvranarak hayatını kaybetti.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından infial oluşurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntüleri üzerinden yapılan incelemede cipi Katarlı öğrenci Abdullah Hilal M'nin kullandığı belirlendi. Abdullah Hilal M. oturduğu Başakşehir'deki siteye düzenlenen operasyonla yakalandı.Abdullah Hilal M., emniyetteki ifadesinde, görüntülere rağmen "Ben köpekleri görmedim önüme atladı. Çarptığımı farkedince korkup kaçtım" diyerek, öldürdüğü köpeğe iftira attığı ortaya çıktı. Abdullan Hilal M., çıkarıldığı adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasaklı adli kontrol kararıyla serbest kaldı.