Video Yaşam Tüm Türkiye izlemişti! Köpeği ezen kadın, görüntülere rağmen suçu köpeğe attı | Video
Tüm Türkiye izlemişti! Köpeği ezen kadın, görüntülere rağmen suçu köpeğe attı | Video

Tüm Türkiye izlemişti! Köpeği ezen kadın, görüntülere rağmen suçu köpeğe attı | Video

13.01.2022 | 11:04

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İstanbul Başakşehir’de cipini yol kenarında oynayan köpeklerin üzerine sürüp birini ezerek ölümüne neden olan şüpheli Abdullah Hilal M. Çevre Doğa ve Hayvanları koruma büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  Şüphelinin emniyetteki ifadesinde görüntülere rağmen, “Köpeği görmedim, önüme atladı” diyerek iftira attığı ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Abdullah Hilal M.’ye 2 bin lira da idari para cezası kesildi.

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Başakşehir Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Köpekler yol kenarında oynarken, yoldan geçmekte olan bir cip sürücüsü aniden direksiyonu çevirerek köpeklerin üzerine sürdü. Cipin altında kalan bir köpek acı içinde kıvranarak hayatını kaybetti.

SİTEDE GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından infial oluşurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntüleri üzerinden yapılan incelemede cipi Katarlı öğrenci Abdullah Hilal M'nin kullandığı belirlendi. Abdullah Hilal M. oturduğu Başakşehir'deki siteye düzenlenen operasyonla yakalandı.

KÖPEĞE İFTİRA ATTI

Abdullah Hilal M., emniyetteki ifadesinde, görüntülere rağmen "Ben köpekleri görmedim önüme atladı. Çarptığımı farkedince korkup kaçtım" diyerek, öldürdüğü köpeğe iftira attığı ortaya çıktı. Abdullan Hilal M., çıkarıldığı adliyede, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasaklı adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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