Kovid riskini Çin aşısına göre % 50 azalttı

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın Faz 3 sonuçları belli oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi ve Turkovac Faz-3 çalışması ülke koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal
ile Hacettepe Üniversitesi
Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver Turkovac-Coronavac Faz-3 çalışması sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tanrıöver şunları söyledi:
22 Haziran-27 Aralık 2021 arasında çalışma kapsamında toplam bin 286 kişiye en az 1 doz, bin 158 kişiye ise 2 doz uygulama yapılmıştır. Toplam 2 bin 444 doz uygulama yapılmıştır. Protokol deviasyonu olanlar dışlandığında en az 1 doz aşılanmış olan bin 182 gönüllü etkinlik analizine dahil edilmiştir. Gönüllülerin yüzde 73'ü erkek, yüzde 27'si kadındır. Kovid-19 vaka oranını Coronavac aşısında yüzde 8.96, Turkovac'ta yüzde 4.55 tespit ettik. Turkovac, Kovid- 19'a yakalanma oranını, Coronavac aşısına göre yüzde 49.29 azalttı. Turkovac'ın, hastalanma riskini CoronaVac'a göre yarı yarıya azalttığını söyleyebiliriz.
Kovid-19 tanısı olanların neredeyse yarısı semptom bildirmeyen veya semptom bildirse de ciddi bir rahatsızlık yaşamayanlardır. Hastaneye yatan yalnızca 3 hasta oldu. Bunlar da aşının koruyuculuk süresinden önce yakalananlardı. Hiçbirinin oksijen ihtiyacı olmadı, hepsi de hasar kalmadan sağlıklı şekilde taburcu olmuşlardı.
Biz yan etkileri evrelendiriyoruz, "Ne kadar ciddi, hasara neden olmuş mu?" gibi. İleri evre yan etki olmadığını söyleyebilirim. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı. Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır. "Coronavac'ın etkinliği bu kadar, Turkovac'ın şu kadar" diyebileceğimiz durum yok. Dünyada artık kıyas ürünlerle yapılan çalışmalar var. Turkovac'ın en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunu söyleyebiliriz.
İZLEM SÜRESI 108 GÜN
PROF. Dr. Serhat Ünal ise şöyle konuştu: "Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif olması nedeniyle Coronavac'tır. Bir tarafta Coronavac var, diğer tarafta Turkovac var. Coronavac yapıldığında memlekette esas olan Vuhan suşuydu. Farklı varyantların olduğu dönemde ikisi birden test edildi. İzlem süresi Coronavac Faz 3'ü 43 gün, Turkovac'ta bu süre 108 gündür. 22 Aralık 2021'de Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. Biz de 23 Aralık'ta gönüllü çalışmasını durdurup değerlendirmemize başladık. Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Orada bu işten sorumlu kişiler değerlendirme yaptılar."
TÜBA'DAN ÖZDARENDELİ'YE ÖZEL ÖDÜL
TÜRKİYE Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Ödülleri" sahiplerini buldu. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından yapılan yazılı açıklamada, TÜBA'nın Özel Ödülü'ne Turkovac'ı geliştiren ekibin başında bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli layık görüldü. Tanı alanında, Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, "SARS-COV-2 Tanısına Yönelik RNA Anahtar Sistemlerinin Geliştirilmesi" çalışmasıyla birincilik, Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, "Gargara ve Ağız Çalkalama Suyunda Polimeraz Zincirleme Tepkimesi ve Antijen Belirleme ile SARS-CoV2 Saptanması ve MyMagiCon ile Yoğunlaştırmanın Bu Testlerin Duyarlılıklarına Etkisi" çalışmasıyla ikincilik ödülünü aldı.