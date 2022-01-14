Ankara-Erivan arasında ilk temas gerçekleşti

Ankara-Erivan hattında diplomasi trafiği Moskova'da başladı. Özel temsilciler, normalleşme adımları kapsamında atılacak adımlar ve müzakere sürecinin seyrine ilişkin ayrıntıları değerlendirildi.



Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk toplantı dışında temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve sınırın yeniden açılmasının beklendiği ifade edildi.

Normalleşme adımları kapsamında Erivan yönetimi 2022 başında Türk ürünlerine yönelik boykot kararını uzatmama kararı almıştı.