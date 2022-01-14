Kılıçdaroğlu yine pes dedirtti

HDP Diyarbakır
Milletvekili Semra Güzel
'in, 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora
ile birlikte PKK kampında çektirdiği fotoğraflarla ilgili muhalefetin suskunluğu sürüyor. Konuyla ilgili düne kadar hiçbir açıklama yapmayan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ise 'neden sustuğu' sorusu üzerine mecburen konuşmak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama ile pes dedirtti.
'TERÖRİST' DİYEMEDİ
Fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini iddia ederek hedef saptıran Kılıçdaroğlu, ne PKK'nın adını ağzına aldı, ne de teröristlere 'terörist' diyebildi. Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım" ifadelerini kullandı. Terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, önceki gün TBMM
'ye gönderilmişti.
Fezlekede Semra Güzel'in PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olan ve 2017'de Adıyaman
'da öldürülen terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak
'ta bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giymiş olduğu kamuflaj ile çekilmiş fotoğraflarının çıktığı ve örgütün hiyerarşik yapısı içinde bulunmadan Güzel'in örgüt kamplarında kalmasının mümkün olmadığı belirtilmişti.