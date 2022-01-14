Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den Anıtkabir'deki Bülent Ersoy ziyareti hakkında açıklama! Görevden alındı
Giriş Tarihi: 14.1.2022 12:45 Son Güncelleme: 14.1.2022 13:05

Son dakika: MSB'den Anıtkabir'deki Bülent Ersoy ziyareti hakkında açıklama! Görevden alındı

DHA
Son dakika: MSB’den Anıtkabir’deki Bülent Ersoy ziyareti hakkında açıklama! Görevden alındı

Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatmıştı. MSB "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretii esnasında ortaya çıkan ve sosyal medyada da gündeme gelen görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır." denildi.

Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntüleri tepki çekti! İnceleme başlatıldı | Video

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

ASKER ŞEMSİYE TUTTU
Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.

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Son dakika: MSB'den Anıtkabir'deki Bülent Ersoy ziyareti hakkında açıklama! Görevden alındı
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