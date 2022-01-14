Son dakika: MSB’den Anıtkabir’deki Bülent Ersoy ziyareti hakkında açıklama! Görevden alındı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretii esnasında ortaya çıkan ve sosyal medyada da gündeme gelen görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır." denildi.

Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntüleri tepki çekti! İnceleme başlatıldı | Video

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.