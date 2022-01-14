Son dakika: MSB’den Anıtkabir’deki Bülent Ersoy ziyareti hakkında açıklama! Görevden alındı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretii esnasında ortaya çıkan ve sosyal medyada da gündeme gelen görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır." denildi.
Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntüleri tepki çekti! İnceleme başlatıldı | Video
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.
Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.
ASKER ŞEMSİYE TUTTU
Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.