Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Aydın’da önemli açıklamalar

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada kürsüye çıkan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aydın bizi bugün efelere yakışan bir muhabbetle bağrına bastı. Aydın'ın adeta coşkun akan ırmaklara gibi yollara, balkonlara taşan o büyük sevdasına bugün yeniden şahit olduk. Tüm Aydın'a en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum, tüm Aydınlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Biz 81 ilde 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyorum. Toplantımızdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi ile onun mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eseri de Aydınlılara kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.