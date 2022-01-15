Başkan Erdoğan: Çanlar Bay Kemal ve yol arkadaşları için çoktan çalmaya başlamıştır | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Tek parti karanlığından sonra milletimiz Menderes döneminde aydınlığı gördü. Şehit edilmesinin üzerinden geçen 60 seneye rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Türkiye'yi ekonomik, siyasal, sosyal alanda çok ileri taşımıştır. 10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes milletimizin gönlünde taht kurmuştur." dedi. Ücretsiz elektrik vaadi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başkan Erdoğan "Sözünüzde samimiyseniz gelin ücretsiz elektriği gelin benim Aydınlı kardeşlerime verin." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Çanlar Bay Kemal ve yol arkadaşları için çoktan çalmaya başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar." dedi.