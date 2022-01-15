SON DAKİKA: HDP’li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre ortaya çıktı! Kritik isim gözaltında itiraf etti...





SEMRA GÜZEL İLE TELEFONDA DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞLER



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, HDP Milletvekili Semra Güzel ile Adıyaman Akçalı kırsalında örgüt mensuplarına babası Piro kod adlı Hüseyin Doymaz ile erzak temin eden Hasan Doymaz'ın irtibatı tespit edildi. 14 Ocak'ta gözaltına alınan Hasan Doymaz, ifadesinde, terörist Volkan Bora ile kırsal bölgede tanıştıklarını, kendisine ait olan telefondan Semra Güzel ile birkaç kez görüşme yaptığını söyledi.



ADIYAMAN'DA KIRSALDA VOLKAN BORA İLE GÖRÜŞMÜŞ



Volkan Bora'nın "Semra gelse beni Adıyaman merkeze götürür müsün?" diye sorduğunu, çok riskli olduğu için kabul etmediğini kaydeden Hasan Doymaz, bu konuşmadan bir hafta sonra Semra Güzel'i Adıyaman'dan alarak Volkan Bora ile önceden anlaştıkları bölgeye götürdüğünü, Güzel'in örgüt mensuplarıyla kırsal bölgede kaldığını kaydetti.