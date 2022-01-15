SON DAKİKA: HDP’li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre ortaya çıktı! Kritik isim gözaltında itiraf etti...

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile birlikte PKK kampında çektirdiği fotoğraflarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini iddia ederek hedef saptırmıştı. Teröriste terörist demek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu kısa sürede çöktü. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörist Volkan Bora ile görüştüğü tespit edilen Hasan Doymaz geçtiğimiz gün gözaltına alındı.
KRİTİK İSİM ŞİFREYİ İTİRAF ETTİ
SABAH'ın ulaştığı şok ifade de Hasan Doymaz'ın HDP'li vekil Semra Güzel ile Volkan Bora'yı buluşturan kurye olduğu ortaya çıktı. 2016-2017 yıllarında Adıyaman kırsalında Güzel ile Borayı görüştüğünü anlatan Doymaz, Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifreyi de itiraf etti.
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı ve bu fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.
BAKANLIK FEZLEKEYİ CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERDİ
Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
KUZEY IRAK'TA KAMPTA ÇEKİLMİŞLER
24 Haziran 2018'de milletvekili seçilen Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile üniversitede tanıştığı öğrenilirken, Bora'nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafın da muhtemelen Kuzey Irak'taki kamplarda çekildiği belirtildi.
'TERÖRİST' DİYEMEDİ
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile birlikte PKK kampında çektirdiği fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından muhalefet suskunluğa büründü. Konuya ilişkin bir gazetecinin "niye susuyorsunuz" sorusu üzerine konuşmak zorunda kalan Kılıçdaroğlu, fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiğini iddia etti. Yaptığı açıklamada, PKK'nın adını ağzına almayan, teröristlere 'terörist' diyemeyen Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım" ifadelerini kullandı.
SEMRA GÜZEL İLE TELEFONDA DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞLER
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, HDP Milletvekili Semra Güzel ile Adıyaman Akçalı kırsalında örgüt mensuplarına babası Piro kod adlı Hüseyin Doymaz ile erzak temin eden Hasan Doymaz'ın irtibatı tespit edildi. 14 Ocak'ta gözaltına alınan Hasan Doymaz, ifadesinde, terörist Volkan Bora ile kırsal bölgede tanıştıklarını, kendisine ait olan telefondan Semra Güzel ile birkaç kez görüşme yaptığını söyledi.
ADIYAMAN'DA KIRSALDA VOLKAN BORA İLE GÖRÜŞMÜŞ
Volkan Bora'nın "Semra gelse beni Adıyaman merkeze götürür müsün?" diye sorduğunu, çok riskli olduğu için kabul etmediğini kaydeden Hasan Doymaz, bu konuşmadan bir hafta sonra Semra Güzel'i Adıyaman'dan alarak Volkan Bora ile önceden anlaştıkları bölgeye götürdüğünü, Güzel'in örgüt mensuplarıyla kırsal bölgede kaldığını kaydetti.
ARALARINDAKİ ŞİFRE "KOÇERO GÜLÜ"
Bu buluşmadan bir hafta sonra Volkan Bora'nın kendisine bir not verdiğini ve bu notu Diyarbakır'da Semra Güzel 'in çalıştığı hastaneye götürerek teslim etmesini istediğini itiraf eden Hasan Doymaz, notu teslim ederken de Semra Güzel ile aralarındaki şifre olan "Koçero Gülü" demesini istediğini belirtti. Hastaneye giderek notu teslim ettiğini söyleyen Doymaz, bu olaydan sonra Volkan Bora ile görüşmediğini kaydetti.
2016-2017 YILLARINDA GÖRÜŞTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları ile HTS raporlarına göre, Semra Güzel'in 2016-2017 yıllarında da Volkan Bora ile Adıyaman kırsalında gerek yüz yüze, gerekse telefonla konuşmak suretiyle görüştükleri tespit edildi.
Diğer yandan, Hasan Doymaz'ın babası Piro kod adlı Hüseyin Doymaz'ın terör örgütüne finansman, yardım ve yataklıktan 7 yıl 6 ay ceza aldığı öğrenildi