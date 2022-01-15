SON DAKİKA: ’Tuğgeneralim’ diyerek büyük vurgun peşindeydi! Her ayrıntıyı hesapladı ama MİT’in radarına takıldı...





Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ege Bölgesi'nde kendisini tuğgeneral olarak tanıtan, yanındaki M.Z.'yi de yüzbaşı koruması olduğunu söyleyen Tayfun G.'nin, Çiğli'deki bir kafeteryada 5 kişi ile buluşacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, kafeterya ve çevresinde önlem aldı. Takibe alınan Tayfun G. ve M.Z., dolandırmak istedikleri 5 kişiyle buluşunca harekete geçti. Sivil ekipler, Tayfun G. ve M.Z.'yi gözaltına aldı. O anlar, kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.