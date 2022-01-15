İstanbul’da bir İETT daha arızalandı! Vatandaş arızalanan otobüsü böyle taşıdı

İstanbul'da vatandaşın toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Müdürlüğü'ne (İETT) bağlı çalışan otobüslerde yolda kalma, yanma ve arızalanma sorunlarına bir yenisi de Zeytinburnu'nda eklendi.

Vatandaşı gidecekleri yere götürmekle ve seyahati güvenli bir şekilde yerine getirmekle mükellef olan İETT otobüsü Zeytinburnu'nda yolda kaldı. 10. Yıl Caddesinde kalan otobüs şoförünün imdadına ise yolcular ve durakta bekleyen İstanbullular yetişti. Otobüsü iten yolcular, yolda kalan otobüsü kurtardı. İstanbulluların kronik sorunları haline gelen toplu taşımadaki problemi Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Görüntüler Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nden. Böyle çok video geliyor ve paylaşmıyorum ama… İETT'nin işini biraz daha ciddiye alması gerekiyor sanki" diyerek duyurdu.

Daha önce de benzer görüntüler Sarıyer ve Fatih ilçelerinde yaşanmıştı.

Vatandaş İETT’yi taşıdı

OTOBÜSTEN İNEN YOLCULAR İETT OTOBÜSÜNÜ İTEREK RAMPADAN ÇIKARMIŞTI



Sarıyer'de arıza yapan otobüs yolcular tarafından itilerek rampadan çıkartıldı. İlginç olay 23 Temmuz'da öğle saatlerinde Maden Mahallesi Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halinde olan İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yapmıştı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkarmıştı.

SEYİR HALİNDEYKEN ARIZALANDI



Fatih'te ise Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, 24 Ekim'de Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyir halindeyken arıza yaptı. Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu. Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Öte yandan, İETT otobüsleri ocak ayının ilk 10 gününde 9 yaralamalı kazaya karışmış ve kazalar nedeniyle 22 İstanbullu yaralanmıştı.



KAZALARIN 4 SEBEBİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki olan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde (İETT) son günlerde yaşanan yaralamalı kazalar sonrasında İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, kazaların sebebini 4 başlık altında özetledi. Özdemir, kazaların sebebini şu şekilde açıkladı:



*Şoförler dinlenemiyor 'Olması gerekenden fazla' çalıştırılıyor.

*Bakım ve Onarım işleri 'Yandaşa' peşkeş çekiliyor.

*Otobüsler yenilenmiyor.

*Kazan önleme sistemi 'Telemetri' bütçeden çıkartılıyor.



14 FARKLI İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI



Toplu taşımadaki sorunlar ise İBB yönetiminin İETT üzerinden CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Seçimleri Koordinatörü Özgür Karabat ile birlikte yapılan vurgunu da ortaya çıkarmıştı.



İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıkmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü. İBB ayrıca Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketten 558 milyon TL'ye 60 adet çift körüklü otobüs satın aldı.

İETT’nin korku otobüsleri