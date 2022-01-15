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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Pendik'te sokak ortasındaki silahlı beton bloklu kavga kamerada 15.01.2022 | 16:35
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Vatandaş İETT’yi taşıdı 15.01.2022 | 16:02
01:06
Metrodaki dehşet kamerada! Kadını raylara itti... 15.01.2022 | 15:49
00:34
Muğla'da yakaladığı yılanı yutan Balıkçıl kuş kamerada 15.01.2022 | 15:11
05:37
01:27
Cep telefonuna gelen mesajı göstermeyen hamile eşini öldüresiye dövdü 15.01.2022 | 11:42
00:43
İstanbul Kağıthane'de ruhsatsız silah operasyonu 6 kişi, 6 silahla yakalandı 15.01.2022 | 11:43
05:01
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00:54
Arkadaşını, annesine kötü davranıyor diye çekiçle öldürdü 15.01.2022 | 11:35
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07:04
00:17
Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi 15.01.2022 | 10:31
01:14
Motokuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada 15.01.2022 | 10:15
02:37
Kars'ta termometreler eksi 16'yı gördü! Bu şelalesi oluştu... 15.01.2022 | 10:15
02:39
Şanlıurfa Siverek’te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı 15.01.2022 | 09:10
01:44
Pendik’te park halindeki polis aracı alev alev yandı 15.01.2022 | 09:10
01:03
Ankara’da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı 15.01.2022 | 09:22
04:19
İETT’de yanan, kaza yapan, yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslere bir yenisi eklendi. Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi’nde seyir haldeyken arızalanan otobüs yolcuları tarafından itilerek güvenli alana çekildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaşanan durumu, “Böyle çok video geliyor ve paylaşmıyorum ama… İETT’nin işini biraz daha ciddiye alması gerekiyor sanki” diyerek duyurdu.