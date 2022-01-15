Vatandaş İETT’yi taşıdı

İETT’de yanan, kaza yapan, yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslere bir yenisi eklendi. Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi’nde seyir haldeyken arızalanan otobüs yolcuları tarafından itilerek güvenli alana çekildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaşanan durumu, “Böyle çok video geliyor ve paylaşmıyorum ama… İETT’nin işini biraz daha ciddiye alması gerekiyor sanki” diyerek duyurdu.