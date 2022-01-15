Video Yaşam Vatandaş İETT’yi taşıdı
Vatandaş İETT’yi taşıdı

Vatandaş İETT’yi taşıdı

15.01.2022 | 16:02

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İETT’de yanan, kaza yapan, yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslere bir yenisi eklendi. Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi’nde seyir haldeyken arızalanan otobüs yolcuları tarafından itilerek güvenli alana çekildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaşanan durumu, “Böyle çok video geliyor ve paylaşmıyorum ama… İETT’nin işini biraz daha ciddiye alması gerekiyor sanki” diyerek duyurdu.

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