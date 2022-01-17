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Giriş Tarihi: 17.1.2022 07:43 Son Güncelleme: 17.1.2022 07:48

Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı

AA
Başkan Erdoğan Arnavutluk’a gidiyor! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak bugün Tiran'a gidecek. Başkan Erdoğan'ın yapacağı kritik ziyaret öncesi Tiran'da bulunan caddeler Türk bayrakları ile donatıldı. Başkan yapacağı bu ziyaret bu yılın ilk yurt dışı seyahati olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Osmanlı yadigarı cami yeniden ibadete açılacak

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

Başkan Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Bu arada, ziyaret öncesi Tiran caddeleri Türk ve Arnavutluk bayraklarıyla donatıldı.

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Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı
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