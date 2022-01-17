Başkan Erdoğan Arnavutluk’a gidiyor! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.