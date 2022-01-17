FETÖ’cü Karaaslan’ın belediyeleri soyma taktiği ortaya çıktı! Şirket kur, bağışla ve soy!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında aralarında Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında Karaarslan'ın da olduğu 6 şüpheli 'Dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklandı.
MASAK RAPORUNU İLK KEZ SABAH GÜNDEME GETİRDİ
SABAH tarafından ilk kez gündeme getirilen FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesinde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) raporu ile belgelenmesinin yankıları sürerken, ortaya çıkan yolsuzluk geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi meclisini karıştırdı. Karaaslan'ın belediyeleri soyma taktiği de ortaya çıktı. Karaaslan'ın kendisi ya da yakınları üzerinden kurduğu şirketleri belediyeye bağışladığı ve sonra bağışlanan şirketler üzerinden kendisine yüzbinlerce lira para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı. Belediye şirketi kurmak İçişleri Bakanlığı onayına bağlı olduğundan belediye başkanları 2018 ve öncesinde bakanlık onayını atlamak için farklı bir yol izlemeye başladı. 3. kişilerin üzerine kurulan şirketler bir süre sonra belediyelere bağışlanarak kanuna karşı hile yapıldı. Belediyelere şirket bağışlatma yolu FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan tarafından keşfedildi.
ŞİRKET KURULDUKTAN 1 AY SONRA SARIYER BELEDİYESİ'NE BAĞIŞLANDI
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in SARBEL şirketini Erkan Karaaslan'ın tavsiyesi ile 10 Ekim 2013'te Nedim Günday isimli kişiye 10 bin liralık sermaye kurdurduğu ortaya çıktı. Nedim Günday şirketin kuruluşundan yaklaşık bir ay sonra SARBEL'i Sarıyer Belediyesi'ne bağışladığı, 2014'te şirketin sermayesinin 5 milyon liraya çıkartıldığı, 9 mart 2015 yılında yönetim kurulu başkanlığına Erkan Karaarslan'ın getirildiği anlaşıldı. 7 Ekim 2015'te istifa eden Karaarslan'ın yerine kayınbiraderi Cem Özçay'ın getirildiği öğrenildi. Kayınbirader Cem Özçay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğünü yaptığı SARBEL şirketinden Karaaslan'ın şirketi E-YÖNTEM'e 2016 yılında 167 bin 363 lira, Sarıyer Belediyesi'nden ise 2014-2017 yılları arasında 1 milyon 600 bin 365 lira transfer gerçekleştirildiği anlaşıldı.
FETÖCÜ BAŞSAVCIYA PARA TRANSEFERİ
Aydın, Düzce ve Karşıyaka Başsavcılığı yapan FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanan Ekrem Yiğit'e, Karaaslan ve Özçay'ın yönettiği SARBEL şirketinden 08 Temmuz 2015 ile 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında 48 bin lira para transferi yapıldığı MASAK raporu ile tespit edildi. MASAK raporunda ''GİB Kayıtlarında yapılan sorgulamalarda, SARBEL şirketi ile Ekrem Yiğit arasında gerçekleşen herhangi bir mal/hizmet alım satım işlemine rastlanmamıştır" notu dikkat çekti. Öte yandan FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaaarslan ile FETÖ'cü eski başsavcı Ekrem Yiğit'in 09 Nisan 2015 ile 30 Eylül 2015 tarihleri arasında 10 kez telefon irtibatı tespit edildi.