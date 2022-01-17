HDP’li Oluç’tan akla ziyan açıklama! Terör kamplarındaki fotoğrafı görmezden geldi, fezlekeyi hedef aldı...

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen terörist Volkan Bora'nın telefonunda yapılan incelemede terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkmıştı. HDP'li vekilin terörist Bora ile defalarca farklı terör kamplarında görüştüğü ve sözlüsü olduğu tespit edilmişti. HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, terör örgütü kamplarından çıkmayan Semra Güzel'in yaptıklarını görmezden gelirken, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi hedef aldı. Oluç, HDP'nin meşru siyaset zemininde olduğunu savundu, " HDP'nin şiddetle çatışmayla bir alakası yoktur. HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi. Oluç, Meclis dışındaki 8 parti ile HDP'nin üçüncü yol ittifakı için bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.
HDP'Lİ VEKİLİN SKANDAL FOTOĞRAFLARINA SAHİP ÇIKTI! FEZLEKEYE TEPKİ GÖSTERDİ
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, öldürülen terörist Volkan Bora ile terör kamplarında çıkan fotoğraflarını değerlendiren Oluç, "Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla demokratik siyasete darbe vurulması, tasfiye edilmesi çabaları doğru değil. Demokratik siyaset zeminindeki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. HDP'nin şiddetle çatışmayla bir alakası yoktur. HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir." dedi.
Oluç'un terörist ile sözlü olan vekile tek bir söz etmezken, HDP'yi 'demokratik siyaset zemini'nde olarak nitelendirmesi dikkat çekti.
ÜÇÜNCÜ YOL İTTİFAKI İÇİN TOPLANACAKLAR
HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, yarın Ankara'da üçüncü yol ittifakını konuşmak için Meclis dışındaki 8 parti ile bir araya geleceklerini ifade etti. Oluç, "Meclis'te grubu olan partiler yok, Meclis dışından partiler. Esas itibarıyla adı kimi zaman 'demokrasi ittifakı' kimi zaman 'halk ittifakı' olarak adlandırılan bir '3'üncü yol ittifakı'nın nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinin yapılacağı bir toplantı olacak. Dolayısıyla 'millet ittifakı'nın içindeki partiler yer almayacak" dedi.
NE OLMUŞTU?
PKK'lı terörist Volkan Bora, Adıyaman'da 2017 yılında TSK tarafından etkisiz hale getirildi. Bora'nın telefonunda yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fotoğrafları tespit edildi. Güzel'in farklı zamanlarda terör örgütü kamplarına 'Koçero Gülü' şifresi ile gittiği saptandı.
Güzel'in terör örgütünün sözde yürütme konseyi KCK'nın onayı ile HDP'den vekil olduğu öğrenildi. Öte yandan terörist Bora ile HDP'li Güzel'in sözlü olduğu da ortaya çıktı.
Yaşanan gelişmeler Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Cumhur İttifakı sert açıklamalarla tepki göstermiş, daha sonra da Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştı.
CHP ve İYİ Parti ise sessizliğe bürünmesi ile dikkat çekmişti.