HDP’li Oluç’tan akla ziyan açıklama! Terör kamplarındaki fotoğrafı görmezden geldi, fezlekeyi hedef aldı...

NE OLMUŞTU?

PKK'lı terörist Volkan Bora, Adıyaman'da 2017 yılında TSK tarafından etkisiz hale getirildi. Bora'nın telefonunda yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fotoğrafları tespit edildi. Güzel'in farklı zamanlarda terör örgütü kamplarına 'Koçero Gülü' şifresi ile gittiği saptandı.

Güzel'in terör örgütünün sözde yürütme konseyi KCK'nın onayı ile HDP'den vekil olduğu öğrenildi. Öte yandan terörist Bora ile HDP'li Güzel'in sözlü olduğu da ortaya çıktı.

Yaşanan gelişmeler Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Cumhur İttifakı sert açıklamalarla tepki göstermiş, daha sonra da Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştı.

CHP ve İYİ Parti ise sessizliğe bürünmesi ile dikkat çekmişti.