İYİ Parti’nin kurucu isminden zehir zemberek sözler: Parti Meral Akşener Fun Club’a döndü!

İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, parti içinde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü söyleyerek çok sert ifadeler kullandı. Yenerer, partinin içinde milliyetçi olmayan ve Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkanların önemli yerlere yerleştirildiğini ifade etti. Yenerer, "Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır." dedi.
"İYİ PARTİ İLE BAĞIM KALMADI"
İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer sosyal medyadan yaptığı açıklamada İYİ Parti ile hiçbir bağı kalmadığını duyurdu.
Vedat Yenerer İYİ Parti'de TBMM Grup danışmanlığı görevinin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, kendisine hala bu durumun tebliğ edilmediğini öğrendiğini bildirdi.
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı.
Yenerer'in açıklamasında, birçok eski İYİ Partilinin de dile getirdiği 'Milliyetçiler tasfiye ediliyor' sözlerini bir kez daha gündeme getirmesi dikkat çekti.
Yenerer şu ifadeleri kullandı:
Kurucusu olduğum İYİ Parti'de TBMM Grup danışmanlığı görevimin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, bana hala tebliğ edilmediğini tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayım. Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiçbiri hala aramış değildir.
Türk Dünyası'ndan Sorumlu Danışmanlığın da yaptığım Sayın Meral Akşener'den etik olmayan bir şekilde bu görevden de alma nedenini açıklamasını bekliyorum. Yapılacak açıklamaya mutlaka bir cevap hakkım olacaktır.
"SÖYLEMLERİM GENEL MERKEZ'DEKİ BAZI İSİMLERİ RAHATSIZ ETTİ"
Bu duruma şaşırmadığını vurgulayan Yenerer sözlerine şöyle devam etti:
Bekliyordum. Benim özellikle vatanı, milleti yakından ilgilendiren ve toplumdan saklanan konulardaki çalışmalarım yazılarım, söylemlerim, medyadaki açıklamalarım ve televizyon programlarımın genel merkezdeki bazı isimleri rahatsız ettiğinin farkındayım.
"İYİ PARTİ BENİM İÇİN KOCAMAN BİR HAYAL KIRIKLIĞIDIR"
Parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İYİ partiden ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak, savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim, tabiri caiz ise kelle koltukta İyi parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi.
Benim için İYİ Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur.
"PARTİ MERAL AKŞENER FUN CLUB'A DÖNDÜ"
Zaman içimde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü iddia eden Yenerer sözlerine şöyle devam etti:
Maalesef ki bunların yerine asla benim dava arkadaşım olamayacak bana göre basiretsiz, liyakatsız ve vasıfsız biatçılar getirildi. Atatürk düşmanlarının, etnik bölücülerin "Apo'ya ev hapsi olsun" ya da "Ege'de Yunan işgali yoktur, hepsi Yunan adası" diyen tescilli işbirlikçilerin, tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm ve yaşadım. Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır.
İYİ PARTİ İLE HİÇ BİR BAĞIM KALMAMIŞTIR
Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal olmadığını dile getiren Yenerer "Bu açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. "Kirli" siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.
"Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin." dedi.