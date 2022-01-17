Son dakika: Fondaş medyaya para akmaya devam ediyor! ABD’li Vakıf listeyi güncelledi!

PKK YAKIN VAKFA 44 BİN DOLAR

Desteklenen kuruluşlar arasında PKK terör örgütüne yakınlığı ile dikkat çeken Mezopotamya Vakfı da yer aldı. Vakfa, "Kürtçe dili öğretim materyalleri üretmek" adı altında 44 bin dolar ödeme yapıldı.

Yine sık sık hükümeti hedef alan, muhalefeti açıktan destekleyen paylaşımlarla dikkat çeken Serbestiyet'e de yeni fon desteği verildi.

Yanlı tutumu herkes tarafından bilinen Serbestiyet'e verilen 49 bin 905 dolarlık ödeme için, "Partizan olmayan habercilik yapılması" ifadesinin kullanılması da dikkat çekti.

Fon desteği alan kuruluşlar arasında Hrant Dink Vakfı ve İKSV'de yer alıyor.