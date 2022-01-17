Önce otobüsler şimdi de tramvay yandı! Yolcular büyük panik yaşadı





Edirnekapı istasyonunda duran tramvayın vagonunu saat 11.30 sıralarında Duman sardı. Yolcular arasında panik yaşandı. Yolcular hemen tahliye edilirken yaşanan panik kameraya yansıdı. Yapılan müdahale ile küçük çaplı yangın söndürüldü.

SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video



Diğer yangın ise yine aynı hatta sefer yapan farklı bir tramvayda saat 11.00 sıralarında çıktı. Tramvaydan Sultangazi'de bulunan Yenimahalle İstasyonu'nda dumanlar yükselmeye başladı. Yangına istasyondaki görevli personeller, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı.

YENİ YILDAN İTİBAREN 9 YARALANMALI KAZA

İBB'nin yönettiği İETT'de yılbaşından bu yana yaralamalı 9'uncu kazası gerçekleşti, toplamda 19 vatandaş yaralandı.

1 Ocak:

Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, yoldan çıkarak kaldırımın üstünde asılı kaldı. Şans eseri yoldan geçen araç ve insanların üzerine düşmedi.

3 Ocak:

Beyoğlu'nda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Emel Koç Lokmacı'ya İETT otobüsü çarptı. Ağır yaralı genç kadın yaşam savaşı veriyor.

4 Ocak:

Merter'de seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı. Yolcuların kendilerini hızla araçtan atması üzerine faciadan dönüldü.

5 Ocak:

Eyüpsultan'da arızalanan İETT otobüsü, yolun ortasında kaldı. Arızanın mesai çıkış saatine denk gelmesiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yolda kalan vatandaşlar isyan etti.

5 Ocak

Kemerburgaz'da ise kavşaktan geçmeye çalışan İETT otobüsü ve taksi kaza yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kaza bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

6 Ocak:

Eyüpsultan'daki Hz. Halid Bulvarı'nda kontrolden çıkan otobüs, Tahta Minare durağına daldı. Duraktaki Selin G. ve Hakan B. ile araçtaki bir yolcu yaralandı. Otobüs ise kaldırımda askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

8 Ocak:

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde iki otobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle 8 vatandaş yaralandı.

8 Ocak:

Fatih Beylerbeyi Caddesi üzerinde otobüsün şoförü fren yapmasına rağmen otobüsün duramaması sonucu öndeki başka bir otobüse çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

8 Ocak:

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki otobüsün tavan kısmındaki parça bir yolcunun başına düştü. Yaralanan vatandaş kontrol için hastaneye götürüldü.