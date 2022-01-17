Video Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video
SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video

SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video

17.01.2022 | 14:32

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İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta yangın çıktı. Edirnekapı'da bir anda vagonu saran duman nedeniyle yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

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