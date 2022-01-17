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OTOMATİK OYNAT
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Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 17.01.2022 | 14:59
01:21
SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video 17.01.2022 | 14:32
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Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 17.01.2022 | 14:12
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İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada 17.01.2022 | 13:36
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Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku | Video 17.01.2022 | 13:04
01:16
İstanbul'da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video 17.01.2022 | 13:04
04:54
Sevgili çift işyeri önüne bırakılan köpeği severek çaldı | Video 17.01.2022 | 13:05
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İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu | Video 17.01.2022 | 13:05
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Lüks kulaklık hırsızı 9 ay sonra yakalandı | Video 17.01.2022 | 12:56
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Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar | Video 17.01.2022 | 12:55
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Sahte altınla alışveriş yaptı! 40 bin doları alıp kaçtı | Video 17.01.2022 | 11:48
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Valizinden 14 kilo esrar çıktı! "Haberim yok" dedi | Video 17.01.2022 | 10:35
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Kocaeli'de pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı | Video 17.01.2022 | 11:34
İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta yangın çıktı. Edirnekapı'da bir anda vagonu saran duman nedeniyle yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.