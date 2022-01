Ali Babacan’a Sezen Aksu tepkisi

"Minik Serçe" olarak tanınan ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısının sözlerinde Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya "cahil" ifadesini kullanması tepkilere neden olmuştu. Aksu'nun şarkısındaki, "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözlerine ardı ardına tepkiler gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili gelişigüzel tartışma ve polemiklerin yapıldığına dikkat çekilerek şunlar dile getirilmişti: "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır."



BABACAN: "SEZEN AKSU'NUN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Sezen Aksu'ya sosyal medya üzerinden destek verdi. Babacan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu'nun hedef alınması kabul edilemez."

ÖZALAN: "DEVA ADIYLA YOLA ÇIKTI, HEBA OLDU FAYDASIZ!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Sezen Aksu'ya yönelik desteğini sosyal medyadan ifade etmesi ardından sosyal medya hesabından "Deva adıyla yola çıktı, heba oldu faydasız! Yazıklar olsun sana Ali Babacan!" diyerek bir videolu açıklama yayınladı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KILIFIYLA MİLLETİN DEĞERLERİNE SAVAŞ AÇTI"



Alpay Özalan videolu açıklamasında şunları dile getirdi:



"Ali Babacan bölücülük yapmak amacıyla ajansın ve CHP'nin talimatıyla kukla parti kurdu. Gittiği her yerde milletin tepkisiyle karşılaşıyor, ihaneti yüzüne çarpılıyor. Utanıyor mu? Elbette hayır. Uşaklığını yaptığı CHP'ye yaranmak için kılıktan kılığa giriyor. Hatta ihanetini bile ballandıra ballandıra anlatmıştı. AK Parti milletvekiliyken gizli görüşmeler yapıp CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını desteklediğini kendi ağzıyla itiraf etmişti. İhanet etmek marifetmiş gibi utanmadan da bununla övündü. Dostlarından alkış alabilmek için her gün biraz daha çamura batıyor. Şimdi de şarkısında peygambere dil uzatan kişiye destek verdi. İfade özgürlüğü kılıfıyla milletin değerlerine savaş açtı."

"KUR'AN KURSLARINA"ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ" DİYEN ÖZGÜR ÖZEL NEYSE ALİ BABACAN DA OLUR"

Özalan sözlerine şöyle devam etti: "Omurganın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İttifakta yer almak için en az CHP kadar milletin değerlerine saldırıyor. Bir sonraki rezaleti ne olacak Allah bilir. Kur'an kurslarına Ortaçağ zihniyeti diyen Özgür Özel neyse Ali Babacan da olur. Deva adıyla yola çıktı heba oldu faydasız."