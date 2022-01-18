Giriş Tarihi: 18.1.2022 13:11 Son Güncelleme: 18.1.2022 13:14

Son dakika | Fondaş medyaya Türkiye karşıtı yayınlar için rekor paralar ödenmiş!

Fondaş medya olarak bilinen ve yurt dışından adeta beslenen odakların Türkiye karşıtı yayınlar için aldığı rakamlar dudak uçuklatacak noktalara geldi. Bianet, 140 Journos, Medyascope, Serbestiyet gibi merkezlerin aldığı paralar milyon dolarlarla ifade edilmeye başlandı. Konuyla ilgili tüm detayları SABAH ortaya çıkarırken Haber Koordinatörü Kenan Kıran fondaş medyanın çarpıcı organizasyon şemasını anlattı. İşte ayrıntılar

Son dakika haberi: AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 8 milyon 106 bin 773 ABD doları fonlandığı tespit edildi. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı da; Bianet'e 2006 yılında 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.

BİR YILDA 1 MİLYON 427 BİN FONLANDI İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın, Bianet adlı internet sitesine 2019 ve 2020 yılları arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019 yılında 613 bin 374 dolar ve 2020 yılında 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi.