Son dakika haberi: AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 8 milyon 106 bin 773 ABD doları fonlandığı tespit edildi. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı da; Bianet'e 2006 yılında 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.
BİR YILDA 1 MİLYON 427 BİN FONLANDI
İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın, Bianet adlı internet sitesine 2019 ve 2020 yılları arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019 yılında 613 bin 374 dolar ve 2020 yılında 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi.
Ajans, Bianet'i sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.
İsveç devletinin Bianet adlı internet sitesine verdiği hibeler yıllara göre şöyle:
2007: 221 bin 976 dolar
2008: 269 bin 473 dolar
2009: 340 bin 662 dolar
2010: 435 bin 284 dolar
2011: 493 bin 127 dolar
2012: 443 bin 203 dolar
2013: 4 bin 161 dolar
2015: 956 bin 189 dolar
2016: 593 bin 302 dolar
2017: 977 bin 208 dolar
2018: 320 bin 353 dolar
2019: 613 bin 374 dolar
2020: 814 bin 359 dolar
2020: 51 bin 962 dolar
2021: 434 bin 325 dolar
MEDYASCOPE'A İSVEÇ'TEN 536 BİN 347 DOLAR, 582 BİN NORVEÇ KRONU
Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı internet sitesinin Amerika, Norveç ve İsveç'ten de fonlandığı bildirildi.
Medyascope'nin ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan 477 bin 58 dolar, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı öğrenildi.
Medyascope adlı internet sitesinin 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi.
HASAN CEMAL'İN P24 ADLI İNTERNET SİTESİNE 187 BİN 19 DOLAR FON!
Amerika ve İsveç'in; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı bildirildi.
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, P24'e 124 bin 15 dolar fon sağladı.
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi de; P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği öğrenildi. İsveç, söz konusu hibeyi P24'e sivil toplum örgütü olarak verdi.
ABD MERKEZLİ CHREST FOUNDATİON VAKFI'NIN FONLADIĞI KURULUŞLAR
HRANT DİNK VAKFI: 1 milyon 47 bin 823 dolar
ANADOLU KÜLTÜR: 464 bin 903 dolar
HAFIZA MERKEZİ: 389 bin 422 dolar
TÜRKİYE EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI (TESEV): 133 bin 277 dolar
140 JOURNOS: 60 bin dolar
SERBESTİYET: 49 bin 995 dolar
İSVEÇ ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ AJANSI'NIN 2021 YILINDA FONLADIĞI KURULUŞLAR
Türkiye İnsan Hakları Vakfı: 793 bin dolar
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: 597 bin dolar
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği: 553 bin dolar
Anne Çocuk Eğitim Vakfı: 347 bin dolar
Muhalif medyaya Dolar yağdı! ABD merkezli vakıf hangi kuruluşları fonladı?