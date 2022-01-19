Çavuşoğlu: "Latin Amerika'yla ilişkilerdeki hedefimiz iş birliğimizi derinleştirmek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ve TBMM Dostluk Grubu Başkanları ile Ankara Üniversitesi'nde çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezi'nin (LAMER), Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkilerine çok değerli katkılarda bulunduğunu, bakanlık olarak da bu çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Yarın sabah El Salvadorlu mevkidaşı ile önce kahvaltıda bir araya geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, daha sonra El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin açılışını birlikte yapacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye olarak çok yönlü ve boyutlu bir dış politika izlediklerini belirterek, "Biz hem Batı'yla hem Doğu'yla aynı anda konuşabilen, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz." dedi.

Bunu görmek için sadece geçen yıl salgına rağmen Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası etkinliklere bakılmasının yeterli olacağını kaydeden Çavuşoğlu, söz konusu etkinliklere değindi.