İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye gelebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog
'un ülkemize bir ziyaret gerçekleştirebileceğini, İsrail'in çıkaracağı doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa
'ya ulaştırılabileceğini söyledi. Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in baş başa yaptıkları görüşme ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Sırbistan ile ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurgulayan Erdoğan, "2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.
HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin rekor kırmaya devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamak." ABD
'nin, İsrail ve Yunanistan
'ın da yer aldığı Doğu Akdeniz
'deki doğalgaz projesinden desteğini çekmesine ilişkin bir soru üzerine de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi: "Geçmişte Berat Bey'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu zaman İsrail ile görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail, buradan çıkacak gazla ilgili olarak Türkiye üzerinden bunun Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Herzog ile yapmakta olduğumuz görüşmeler var.
Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Bu arada Başbakan Sayın Bennett'in bu noktalarda yine bazı olumlu yaklaşımları var. Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu olumlu yaklaşım kazan kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız." Her şeyden önce siyasetçi olduklarını ve siyasetçiler olarak kavga değil barış içinde var olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Barış için ne gerekiyorsa, eğer bu konuda petrol barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız ama barışın aracı olmayacaksa tabii ki karar her ülkenin kendine aittir. Boşuna biz şu anda sondaj gemilerini ve sismik araştırma gemilerini almadık. Şu anda 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimiz, bütün bunlar Karadeniz
ve Akdeniz'de çalışmaları yapacaklar ve tüm bu çalışmalarla beraber de milletimize, bölgeye inşallah imkânlar sağlamanın gayreti içerisinde olacağız."
ÜÇ LİDERİ BİR ARAYA GETİRİP İŞİ BAŞARALIM
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek
'teki durumla ilgili soru üzerine "Dayton Anlaşması
'nın kabul edilebilir, kabul edilemez yönleriyle hepsi bir tarafa, fakat buradaki üçlü yapının Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için de gerek değerli dostum Vucic, gerekse bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Sırbistan'da yakın zamanda yapılacak seçimlerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç liderinin bir araya getirilmesini istediklerini belirten Erdoğan, "Gerek Bosna Boşnaklar, gerek Hırvatlar, gerekse Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız. Bu buluşma belki Belgrad'da olur belki İstanbul'da olur. Bu adımı da süratle atalım diyoruz. Bu konuda mutabıkız" diye konuştu.