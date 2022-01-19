Son dakika: AK Partili Numan Kurtulmuş’tan İmamoğlu’nun ’Engelleniyoruz’ iddiasına cevap: İBB Başkanı Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir

Trump zamanında İsrail altın vuruş yapmak istedi. İsrail'i barışa ikna etmek için Avrupa'dan da bir çaba vardı ama aşırıcılar çok büyük etkili oldu.

BAE-MISIR-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Mısır halkı Türk halını çok sever. Orada Mursi tek başına bir denemeye girişti burada demokrasi kurabiliriz dedi. Ama olmadı. Yürümeye çalışan çocuğu katlettiler.