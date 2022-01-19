Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 21:04 Son Güncelleme: 19.1.2022 21:25

Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika haberi: CHP’li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Son dakika haberi... CHP Bilecik Belediyesi’nde yaşanan skandal gündeme bomba gibi düştü. CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM’nin işlemlerini takip etmek için 330 bin dolar istedi. SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre, yapılan ihbar üzerine KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Belediyedeki ofisinde 200 bin dolar nakit rüşveti alan Selçuk Erdağı, daha  önceden seri numaraları alınan paralarla suçüstü yakalandı.

Son dakika haberi... Bilecik Belediyesinde Belediye Başkanı Danışmanı olarak kendisini tanıtan gerçekte Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan Alışveriş Merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.



330 BİN DOLARA ANLAŞTI

Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolarda senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı belirten mağdur, polise ihbarda bulundu. Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceğini öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.

BELEDİYEDE RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.

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Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
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